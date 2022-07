Spitzbergen : Kreuzfahrtschiff nimmt gestrandete Flugreisende mit

Spitzbergen Ein Pilotenstreik verhinderte die Weiterreise zahlreicher Menschen auf Spitzbergen. Durch einen Zufall setzen einige von ihnen ihre Reise nun nicht mehr in der Luft, sondern auf dem Wasser fort.

Die Kreuzfahrtreederei Tui Cruises hat auf Spitzbergen mehrere Flugreisende, die dort gestrandet waren, an Bord des Kreuzfahrtschiffes „Mein Schiff 3“ genommen. Die Reederei sei zuvor von einem Landausflugspartner darüber informiert worden, dass es in der Region Spitzbergen mehrere Reisende gab, die wegen eines Pilotenstreiks bei der skandinavischen Fluglinie SAS nicht weiter reisen konnten, sagte eine Tui-Cruises-Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.