Hartes Ringen in Koalition : Krisen-Kurzarbeit bis 2022 geplant

Hartes Ringen in Koalition

Berlin Mit Kurzarbeit durch die Corona-Krise: Gegen Arbeitslosigkeit in besonders durch die Pandemie betroffenen Branchen hilft der Staat mit Milliarden für Kurzarbeitergeld. Doch wie lange noch - und unter welchen Bedingungen?

Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland sollen wahrscheinlich noch mehr als eineinhalb Jahre lang durch erleichterte Kurzarbeit besser mit den Corona-Folgen fertig werden können.

Ein entsprechender Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) war vor einem Spitzentreffen der Koalition an diesem Dienstag aber noch Gegenstand intensiver Verhandlungen zwischen Union und SPD, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr.

Heils Vorschlag sieht die Auszahlung das Kurzarbeitergeldes wegen der Corona-Krise bis maximal März 2022 vor. Die Laufzeit soll auf höchstens 24 Monate verlängert werden. Die Bezugsdauer soll in Monatsschritten aber kleiner ausfallen, je nachdem, wie spät ein Unternehmen seit Beginn der Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Mai mit der Kurzarbeit begonnen hat. Bei Kurzarbeit-Beginn im März 2021 soll die Bezugsdauer demnach dann noch 13 Monate betragen. Danach soll die maximale Laufzeit dann wieder 12 Monate wie regulär dauern.

Ähnliche Staffelungen gelten etwa für die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) für Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Verstärkt verknüpft werden soll Kurzarbeit mit einer Weiterqualifizierung der Beschäftigten - verpflichtend soll dies aber nicht sein. Erwartet wird, dass die Spitzen der Koalition die Verlängerung des Kurzarbeitergelds an diesem Dienstag gemeinsam mit anderen Themen beschließen und das Bundeskabinett am Tag darauf dann grünes Licht dafür gibt.