Ampel-Pläne Kritik an Einbauverbot neuer Gas- und Ölheizungen

Die Grünen Co-Vorsitzende Ricarda Lang sprach von einem „Durchbruch bei der Wärmewende“. „Nach dem Turbo bei den Erneuerbaren und dem Aus für den fossilen Verbrenner bahnt die Ampel in einem weiteren Sektor den Weg in die Klimaneutralität.“ Es sei gut, dass das Gesetz nun schnell auf den Weg komme, damit Hersteller und Verbraucher sicher planen könnten. „Wichtig ist, dass wir soziale Härten abfedern und so die Menschen auf dem Weg wirklich unterstützen. Gemeinsam schaffen wir eine sichere, bezahlbare und zukunftsfähige Wärmeversorgung“, sagte Lang.