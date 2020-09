Alternative Verfahren : Kükentöten: Klöckner will Verbot auf den Weg bringen

Kükentöten: Klöckner will Verbot auf den Weg bringen

Mit dem massenhaften Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht in Deutschland soll Ende kommenden Jahres Schluss sein. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa

Berlin Millionen Küken werden kurz nach dem Schlüpfen getötet, da sie sich nicht vermarkten lassen - so ist es Routine. Tierschützer machen schon seit Jahren dagegen mobil. Die Politik wird jetzt konkret.

Mit dem massenhaften Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht in Deutschland soll Ende kommenden Jahres Schluss sein. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will die Praxis ab dann verbieten und stellt heute (12.00 Uhr) einen Gesetzentwurf dazu vor.