Wein Künstliche Intelligenz beim Rebschnitt

Warum ist der sogenannte wundarme oder sanfte Rebschnitt so wichtig? „Damit können Krankheiten wie Esca reduziert werden, die das Holz zerstören“, erläutert Porten. Bei der Methode würden nur wenige Schnittwunden gesetzt, und der Saftfluss der Pflanze bleibe in je einer Leitungsbahn innen und außen am Stamm erhalten. „Das ist auch eine Prophylaxe zum Erhalt der Pflanzengesundheit, sodass dann weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen“, ergänzt Volker Wenghoefer aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Weinbau.