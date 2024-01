Süßwaren Kunden naschen trotz Krisen gern

Die Unterschiede zwischen den EU-Ländern sind groß. In Polen stiegen die Preise innerhalb des Jahres um 19 Prozent, in Deutschland um 12,9 Prozent, in Russland um 9,9 Prozent. Der Absatz ist demnach trotz der starken Preissteigerungen nicht gesunken. So ist das Verkaufsvolumen laut NielsenIQ um 0,7 Prozent auf 10,1 Millionen Tonnen gestiegen. Während andere Konsumgüter-Branchen infolge der Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher zuletzt mit erheblichen Einbußen zu kämpfen hatten, wurden Süßwaren der Studie zufolge stark nachgefragt und haben sich als krisenresistent erwiesen.