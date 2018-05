Kursgewinne bei Siemens stützen den Dax

Börse in Frankfurt

Mit einem weiteren Anlauf auf die Marke von 12.600 Punkten tut sich der Dax heute schwer: Der deutsche Leitindex büßte in den ersten Minuten 0,04 Prozent ein auf 12 585,39 Punkte. dpa

An einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison hat der Dax von starken Kursgewinnen bei Siemens profitiert. Mit 12.943,06 Punkten brachte der deutsche Leitindex am Tag vor Christi Himmelfahrt insgesamt ein Plus von 0,24 Prozent über die Ziellinie.

Die runde Marke von 13.000 Punkten bleibt damit in Griffweite, ernsthaft nahe kam ihr der Dax aber erneut nicht.

Ohne die fast 4-prozentigen Kursgewinne bei den schwergewichtigen Siemens-Aktien hätte der Leitindex allerdings weniger gut ausgesehen. Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran blieb wie zuvor in Übersee auch hierzulande ohne große Wirkung. Börsianer stimmte er aus geopolitischen Gründen allerdings immerhin vorsichtig.

In der zweiten Börsenreihe war die Tendenz unterschiedlich und ebenfalls von Einzelwerten geprägt. Für den MDax ging es belastet von einem Kursrutsch bei ProSiebenSat.1 um 0,40 Prozent auf 26.681,62 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax jedoch gewann 1,02 Prozent auf 2773,40 Punkte. Hier stützten prozentual zweistellige Kursgewinne bei Dialog Semiconductor.