Tiefrote Zahlen : Kurskorrekturen bei der Bahn gefordert

In diesem Jahr erwartet die Bahn ein Umsatzeinbruch und ein Verlust von 5,6 Milliarden Euro. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Bei der Bahn muss sich der Aufsichtsrat über tiefrote Zahlen beugen. Die Frage ist, wie es angesichts der Einnahmeverluste nächstes Jahr weitergeht. Im Umfeld gibt es Zweifel an der Strategie.

In der Finanzkrise der Deutschen Bahn mehren sich die Stimmen für Kurskorrekturen bei dem Staatskonzern. Bei einer Aufsichtsratsitzung am Mittwoch sollte nach dem Einbruch des Geschäfts in diesem Jahr die Lage besprochen werden.