Börse in Frankfurt : Lagarde-Effekt schiebt Dax weiter an

Frankfurt/Main Der Dax hat seinen zuletzt positiven Trend mit dem Anstieg auf ein weiteres Hoch seit August fortgesetzt. Kurz nach dem Start stieg der deutsche Leitindex, angetrieben von neuen Hoffnungen auf eine anhaltend lockere Geldpolitik, bis auf 12.656 Punkte.

Zuletzt gewann er noch 0,14 Prozent auf 12.633,71 Zähler dazu. Den Börsen Europas fehlt die Unterstützung der Wall Street, da der US-Aktienmarkt wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen bleibt. Der Index für mittelgroße Unternehmen MDax fiel leicht um 0,08 Prozent auf 25.992,97 Punkte. Noch am Morgen hatte der Index ein neues Hoch seit Ende April erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit plus 0,02 Prozent kaum.

Bereits am Mittwoch hatten Zinsfantasien angesichts der Nominierung von IWF-Chefin Christina Lagarde als Nachfolgerin Mario Draghis an der EZB-Spitze für Auftrieb gesorgt. Zudem hatten jüngst Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China die Investoren optimistischer gestimmt. Im Zollstreit zwischen den USA und der EU bleiben die Fronten nun aber zunächst verhärtet. Hier hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt mit neuen Zöllen auf EU-Waren im Milliardenwert gedroht, als Vergeltungsmaßnahme für unerlaubte Flugzeugsubventionen.

Bei den Unternehmen richteten Anleger ihren Blick am Vormittag unter anderem auf die Papiere den Lichtkonzerns Osram. Ein am Mittwochabend bestätigtes Übernahmeangebot durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle beförderte die Aktien zum Handelsbeginn an die MDax-Spitze mit einem Plus von 2,70 Prozent. Sie waren allerdings schon am Mittwoch nach Berichten über eine bevorstehende Offerte deutlich nach oben geschnellt. Bereits im Februar hatte Osram Gespräche mit den Investoren bestätigt. Allerdings waren zuletzt Zweifel aufgekommen, ob es tatsächlich zu einer Übernahme kommt.