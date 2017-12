Ein Preis als Motivation

Der Trierer Autozulieferer GKN Driveline ist als eines von acht rheinland-pfälzischen Unternehmen als „attraktiver Arbeitgeber“ für sein Personalmanagement ausgezeichnet worden. Von Björn Pazen

Nur wer ein attraktiver Arbeitgeber ist, kann dem Fachkräftemangel erfolgreich begegnen – das ist die Intention eines Wettbewerbs, den das Mainzer Wirtschaftsministerium, die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) und die rheinland-pfälzischen Kammern ausgeschrieben hatten. In Mainz wurden nun acht Unternehmen ausgezeichnet, die sich „Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz“ nennen dürfen. Ein Preisträger ist der Automobilzulieferer GKN Driveline aus Trier.

1965 gegründet, beschäftigt das Unternehmen, das Teil der weltweiten GKN-Gruppe ist, am Standort Trier heute 525 Menschen. Seit mehr als 50 Jahren hat GKN Driveline Trier rund 1000 junge Menschen ausgebildet, viele davon haben ihre Ausbildung mit Spitzenergebnissen abgeschlossen. Aber die Personalentwicklung geht bei GKN noch weiter: Die Jury lobte vor allem, dass der Weg vom „Auszubildenden zum Geschäftsführer“ gelebt und mit vielen Instrumenten unterstützt werde. Dazu gehört ein Weiterbildungskonto, individuelle Personalentwicklung genauso wie die Möglichkeit zum unternehmensfinanzierten dualen Studium. Neben der Ausbildung und Qualifizierung runden das betriebliche Gesundheitsmanagement und eine offene Kommunikation das Thema Personalentwicklung ab. Die Mitarbeiter sind in alle Planungen eingebunden.

Für Matthias Henke, den Trierer GKN-Geschäftsführer, ist die Trophäe aus den Händen von Wirtschaftsminister Volker Wissing die Motivation, diesen Weg fortzusetzen: „In der heutigen Zeit ist es nicht nur wichtig, dass sich ein Unternehmen wie wir im globalen Wettbewerb behauptet, sondern sich in Zeiten von Fachkräftemangel als attraktiver Arbeitgeber in der Region präsentiert. Auf den Preis können wir stolz sein und nehmen das zum Anlass, uns weiter in diese Richtung zu entwickeln. Denn diese Auszeichnung ist der Beweis, dass wir mit unseren vielfältigen Aktionen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Weiterentwicklung der Mitarbeiter auf dem richtigen Weg sind.“

Minister Wissing lobte die ausgezeichneten Unternehmen als Leuchttürme für den Standort Rheinland-Pfalz: „Innovative Unternehmens- und Personalpolitik ist eine Chance für mittelständische Betriebe, qualifizierte Fachkräfte gewinnen und binden zu können und damit Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Land dauerhaft zu sichern.“ In die gleiche Kerbe schlug auch ISB-Vorstandsmitglied Ulrich Link: „So unterschiedlich die acht Preisträger sind, sie haben eines gemeinsam: Sie haben den Fachkräftemangel erkannt und wissen, dass die Mitarbeiter das wichtigste Gut sind.“ Bei GKN – seit vielen Jahren auch Teilnehmer am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ – sieht man den Preis daher als zusätzliche Motivation an: „Er würdigt die kontinuierlichen Leistungen unserer Mitarbeiter und spornt uns an, auch in Zukunft daran weiterzuarbeiten, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“, betont Personalleiter Gregor Münch.