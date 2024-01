Agrar Landwirte rufen zur Blockade von Paris auf

Ebenfalls am Freitag will Premierminister Gabriel Attal konkrete Hilfen für die Landwirte verkünden. Diese setzten ihre Blockaden von Autobahnen in vielen Landesteilen fort. Vor Verwaltungsgebäuden und einigen Supermärkten kippten die Landwirte Gülle und Stroh aus. Das Innenministerium wies die Polizei zur Zurückhaltung an.