Meister von 1968 gesucht

() Landwirte, Winzer, Gärtner, Hauswirtschafterinnen und andere Vertreter Grüner Berufe, die 1968 ihre Meisterprüfung absolviert haben, erhalten in einer Feierstunde am Mittwoch, 30. Mai, von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ihre Goldenen Meisterbriefe. Da die Datenlage nach fünfzig Jahren möglicherweise nicht vollständig wiederherstellbar ist, hofft die Kammer über die Medien alle Meister der Grünen Berufe aus dem Jahr 1968 zu erreichen. Die Landwirtschaftskammer bittet alle Teilnehmer eines 1968 abgeschlossenen Meisterkurses in den Grünen Berufen, sich telefonisch, per Post, Fax oder E-Mail bei der Bad Kreuznacher Kammerzentrale zu melden.