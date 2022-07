Gastgewerbe : Last orders? Zahl der Pubs in England auf historischem Tief

Last orders? Zahl der Pubs in England auf historischem Tief

London Für Touristen gehören Pubs zu England wie die Queen oder der Linksverkehr. Ein Besuch gehört oft zum Programm. Doch die Briten treibt es immer seltener in die Lokale - von denen es immer weniger gibt.

In immer mehr Pubs in England ertönt zum letzten Mal die berühmte Glocke zur abschließenden Bestellung. „Last orders!“, heißt es nicht nur für Tresengäste, sondern auch für die Kneipen selbst.

Die Zahl der Pubs in England und Wales ist im ersten Halbjahr auf unter 40.000 gesunken, wie eine Analyse des Immobilienberaters Altus Group ergab. Das seien 7000 weniger als vor einem Jahrzehnt und vor allem: so wenige Lokale wie nie zuvor.

Pub-Sterben begann vor langer Zeit

Wer im Londoner Stadtzentrum an einem Donnerstagnachmittag ein Feierabendbier trinken will, braucht lange, um durch die Menschenmengen zur Theke durchzudringen. Eher gibt es in einem englischen Dorf eine Kneipe als eine Kirche oder einen Laden - so jedenfalls der Eindruck vieler Touristen. Auch für viele Besucher gehört ein Besuch im Pub zum Programm.