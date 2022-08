Verband : Lebensmittelbranche in größter Krise seit 70 Jahren

Berlin Nach Überlegungen, im Falle eines Gasmangels den weniger systemrelevanten Teilen der Branche wie der Süßwarenindustrie den Zugang zu Gas zu verwehren, protestiert der Lebensmittelverband.

Minhoff: Der Staat soll Bürger nicht bevormunden

„Die Debatte über Systemrelevanz im Lebensmittelbereich ist unsäglich“, sagte Minhoff dazu. „Ich möchte der Politik dringend davon abraten, so massiv in den Markt einzugreifen und die Verbraucher dahingehend zu bevormunden, dass der Staat entscheidet, was wir noch essen dürfen und was nicht, und dass der Staat entscheidet, wer weiter arbeiten darf und wer seinen Job verliert.“