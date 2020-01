Niederlassung in Mumbai : Lego will in Indien expandieren

Lego geht davon aus, dass der Lebensstandard vieler Familien in Indien weiter steigen wird und so die Nachfrage nach Lego zunimmt. Foto: Daniel Karmann/dpa.

Nürnberg Der Spiele-Hersteller Lego will sein Engagement auf dem indischen Markt ausbauen. „Dort leben 400 Millionen Kinder“, sagte Lego-Chef Niels Christiansen der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Spielwarenmesse in Nürnberg.

Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Lebensstandard vieler Familien weiter steigen werde und so die Nachfrage nach Lego zunehme. Auf dem Subkontinent entstehe derzeit eine Niederlassung in Mumbai.

Das schnellste Wachstum verzeichne Lego derzeit in China, sagte Christiansen. In inzwischen 140 Läden seien im Reich der Mitte die bunten Bausteine zu haben. 80 weitere Läden sollen in diesem Jahr hinzukommen. Von der im vergangenen Jahr eröffneten Niederlassung in Dubai aus sollen die Märkte im Nahen Osten und mittelfristig in Afrika betreut werden.

Christiansen bekräftigte das Ziel, bis 2030 alle Legosteine und Umverpackungen im Konzern aus nachhaltig produziertem Kunststoff wie dem nicht essbaren Teil der Zuckerrohrpflanze herzustellen.