Leichte Gewinne an einem eher ruhigen Montag

Nach drei schwachen Wochen in Folge ist der Dax am Montag mit moderaten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte in den ersten Minuten um 0,31 Prozent auf 12.248,81 Punkte vor. dpa