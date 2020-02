Börse in Frankfurt : Leichte Kursverluste am deutschen Aktienmarkt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Montag erst einmal abgewartet. Der in der Vorwoche um 4 Prozent gestiegene Dax startete am Morgen 0,16 Prozent niedriger bei 13.492,75 Punkten in die neue Woche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa

Der MDax lag mit 0,20 Prozent im Minus bei 28 615,92 Zählern. Auf Eurozonen-Ebene gab der EuroStoxx 50 um 0,2 Prozent nach.

Die Ausbreitung des Coronavirus bleibe das große Thema an den Börsen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle ist zuletzt weiter gestiegen, bislang sind ihm in China mehr als 900 Menschen zum Opfer gefallen.