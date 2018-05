später lesen Chinesischer Anbieter Mobike Leihradanbieter plant Angebot in allen deutschen Großstädten FOTO: Sophia Kembowski FOTO: Sophia Kembowski Teilen

Der chinesische Leihradanbieter Mobike will sein Angebot aus Berlin auch in andere Großstädte hierzulande bringen. „Meine Hoffnung ist, dass wir in diesem Jahr in allen großen Städten in Deutschland sind“, sagte Mobike-Deutschlandchef Jimmy Cliff. dpa