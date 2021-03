Europäische Zentralbank : Leitzins im Euroraum bleibt auf Rekordtief von null Prozent

Frankfurt/Main Die Corona-Pandemie hat Europa weiter im Griff. Europas Währungshüter kämpfen gegen die wirtschaftlichen Folgen. Unternehmen und Staaten sollen weiter günstig an Geld kommen.

Zwar bleiben sowohl das milliardenschwere Notkaufprogramm für Anleihen als auch die Zinsen unverändert, wie der EZB-Rat in Frankfurt entschied. Das Tempo der Anleihenkäufe soll im zweiten Quartal allerdings deutlich erhöht werden.

„Günstige Finanzierungsbedingungen bleiben entscheidend während der Periode der Pandemie“, betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Zuletzt waren die langfristigen Anleiherenditen gestiegen, da einige Anleger angesichts milliardenschwerer Konjunkturprogramme von Regierungen und der Geldflut der Notenbanken in der Pandemie mit einer steigenden Inflation rechnen.

Die Käufe helfen Staaten wie Unternehmen: Diese müssen für ihre Wertpapiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt. Insbesondere für Staaten ist das wichtig, weil sie in der Corona-Krise milliardenschwere Rettungsprogramme aufgelegt haben, die es zu finanzieren gilt.