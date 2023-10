Energie Lemke: Gas-Umlagensenkung an Kunden weitergeben

Was von der Absenkung bei den Lieferanten am Ende bei den Verbrauchern ankommt, ist aber noch unklar. „Die Versorger müssen diese Änderung nicht sofort an die Kundinnen und Kunden weitergeben, sondern erst bei der nächsten Preiskalkulation“, sagte eine Sprecherin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.