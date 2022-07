Verbraucherschutz : Lemke will Erstattung für ausgefallene Flüge kontrollieren

Berlin Klare Warnung an die Fluggesellschaften: Die Verbraucherschutzministerin kündigt Kontrollen für den Fall an, dass Kunden bei stornierten Flügen zu lange auf ihr Geld warten müssen.

Sollten Fluggesellschaften das für stornierte Flüge vorab gezahlte Geld nicht zügig erstatten, könnte die Bundesregierung das in der Branche übliche Prinzip der Vorkasse infrage stellen. Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke sagte im Interview mit der „Bild am Sonntag“: „Das Vorkassenprinzip ist ein Vertrauensvorschuss der Kunden. Sie bezahlen eine Leistung, die sie erst in Tagen, Wochen oder Monaten in Anspruch nehmen. Wenn die Fluggesellschaften dem Vertrauen nicht mehr gerecht werden, muss man dieses Prinzip ändern.“ Aktuell setze sie allerdings darauf, dass die Unternehmen ihren Verpflichtungen nachkämen. „Wir werden das genau kontrollieren“, fügte die Grünen-Politikerin hinzu.