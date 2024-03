Verkehr Letzter ICE 4 geliefert - Bahn treibt Flottenausbau voran

Doch inzwischen sei der Zug ein „Stabilitätsanker im täglichen Eisenbahnverkehr in Deutschland“, sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson in Berlin. „Das Kundenfeedback des ICE 4 ist das beste von allen Baureihen, die wir bei der Deutschen Bahn haben.“ Doch am Grundproblem der Bahn, der hohen Unpünktlichkeit, hat der Hochlauf bei den Fahrzeugen nichts geändert. Im Gegenteil: Seit der Inbetriebnahme des ICE 4 im Jahr 2017 hat sich die Pünktlichkeit im Fernverkehr deutlich verschlechtert. An den Zügen liegt das allerdings nicht.