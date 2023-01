Teure Lebensmittel : Discounter Lidl erhöht Preise für viele Produkte: Diese Marken sind betroffen

Trier Kunden des Lebensmittel-Discounters Lidl müssen für einzelne Markenprodukte tiefer in die Tasche greifen. Was die Gründe dafür sind, und welche Alternativen es gibt.

Der Lebensmittel-Discounter Lidl hat bei etlichen Markenprodukten die Preise angehoben. Das berichtet das Fachmagazin Lebensmittel-Zeitung. So kassiere Lidl etwa Für die Markenprodukte Hohes C und Langnese Cremissimo jetzt 50 Cent mehr. Bei Volvic ist der Preis von 99 Cent auf 1,15 Euro nach oben gegangen.

Der Chef von Rewe, Lionel Souque, kritisierte unlängst in einem Interview, dass Markenhersteller auf dem deutschen Markt besonders dreist seien. So habe etwa die Kellogg-Company für ihre Frühstücksflocken in Deutschland einen Preisanstieg von 30 Prozent verlangt, in Frankreich dagegen nur fünf Prozent mehr. Grund dafür waren laut Souque die in Deutschland vergleichsweise niedrigen Lebensmittelpreise.