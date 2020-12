Trotz Corona-Krise : Lime will E-Tretroller-Expansion fortsetzen

Berlin Die Corona-Krise hat die Diskussion um E-Tretroller in diesem Jahr übertönt. Doch auf den Straßen und Gehwegen haben sich die Scooter hartnäckig gehalten. Lime-Deutschlandchef Jashar Seyfi plant bereits mit weiteren Standorten und einer größeren Flotte.

Trotz Corona-Krise will der E-Tretroller-Verleiher Lime an seinen Expansionsplänen festhalten. „Unser Ziel ist es, unsere Marktführerschaft zu verteidigen“, sagte Deutschland-Chef Jashar Seyfi der Deutschen Presse-Agentur.

„Dafür reicht es nicht, sich zurückzulehnen. Wir müssen an verschiedenen Fronten aktiv werden.“ Mit inzwischen rund 40.000 Fahrzeugen hat das Unternehmen seine Flotte in Deutschland im laufenden Jahr fast verdoppelt. Ein Großteil besteht aus den E-Scootern. Elektro-Fahrräder machen laut Seyfi rund 15 bis 20 Prozent der Flotte aus. Inzwischen ist Lime in rund 30 Städten vertreten. Weitere sollen folgen.

Mit dabei war der chinesische Medienkonzern Softbank, der für langfristige Engagements im Mobilitätsmarkt bekannt ist. „Die Finanzierung wird hauptsächlich eingesetzt zum Ausbau der führenden Abdeckung an Städten in Europa sowie der Beschleunigung der Expansion in strategische Wachstumsmärkte“, teilte Tier seinerzeit mit. Vor wenigen Wochen konnte auch der schwedische Konkurrent Voi 160 Millionen Dollar einsammeln. Und das estländische Start-up Bolt kündigte jüngst an, rund 130.000 zusätzliche E-Scooter und E-Bikes in Europa aufstellen zu wollen, darunter auch in Deutschland.