Suche nach Ausbildungsplatz : Linke fordert von Unternehmen Ausbildung über Bedarf

„Trotz sinkender Bewerberzahlen drohen auch in diesem Jahr wieder viele junge Menschen am Ausbildungsmarkt leer auszugehen“, sagt Sabine Zimmermann. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin Corona-Jahrgang auf dem Ausbildungsmarkt? Die Regierung will das verhindern. Die Linke im Bundestag sieht die größte Aufgabe aber bei anderen.

„Trotz sinkender Bewerberzahlen drohen auch in diesem Jahr wieder viele junge Menschen am Ausbildungsmarkt leer auszugehen“, sagte die Linke-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Aufgrund Corona könnten es leider noch mehr als in den Vorjahren werden“, so Zimmermann weiter. „Dies muss unbedingt verhindert werden.“