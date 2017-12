später lesen Reakton auf Siemens-Abbau Linke will „Massenentlassungen“ per Gesetz verhindern FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

In Reaktion auf den Stellenabbau bei Siemens bringt die Linke ein „Gesetz zum Verbot von Massenentlassungen“ in den Bundestag ein. Am Dienstagnachmittag soll darüber beraten werden. dpa