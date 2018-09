später lesen Notenbank alarmiert Lira-Krise heizt Inflation in der Türkei an FOTO: Lefteris Pitarakis FOTO: Lefteris Pitarakis Teilen

Die Lira-Krise lässt die Inflation in der Türkei immer weiter in die Höhe schnellen. Im August seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 17,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt in Ankara mit. dpa