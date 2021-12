Börse in Frankfurt : Lockdown-Angst setzt Dax stark unter Druck

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist zu Beginn der verkürzten Vorweihnachtswoche stark unter Druck geraten.

„Das Wort vom Lockdown macht wieder die Runde“, schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei dem Handelshaus Robomarkets. „Die Niederlande sind schon im Lockdown, und auch in Deutschland könnte es nach Weihnachten so weit sein.“ Die Angst der Investoren vor einem erneuten Stillstand in weiten Teilen der Wirtschaft nehme wieder zu und schicke die Börsen rund um den Globus auf Talfahrt. Wegen Omikron sei von vorweihnachtlicher Ruhe auch in diesem Jahr am Aktienmarkt nichts zu spüren, die Jahresendrally scheine endgültig abgeblasen.