Börse in Frankfurt : Lockdown-Debatten und Brexit-Verhandlungen belasten Dax

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag seine Vortagesverluste ausgeweitet. Forderungen nach einem bundesweiten harten Lockdown noch vor Weihnachten belasteten ebenso wie das mögliche Scheitern eines Brexit-Handelspaktes.

Krisengewinner-Aktien standen dafür wieder hoch im Kurs. Wie schon an den beiden Vortagen setzten sich Delivery Hero an die Dax-Spitze, diesmal mit plus 1,11 Prozent. Für die Aktien des Kochboxen-Lieferanten Hellofresh ging im MDax der Rekordlauf bis auf 62,85 Euro weiter. Am Ende des Tages stand noch ein Plus von 6,5 Prozent auf 61,40 Euro auf dem Zettel.