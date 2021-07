Wirtschaftspolitik : London bürgt für Corona-Hilfskredite

Die britische Regierung bürgt für Corona-Kredite in Milliardenhöhe. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

London Es geht um 1,7 Millionen Einzelkredite und 80 Milliarden Pfund: Die britische Regierung hat in der Coronavirus-Pandemie für Hilfen an Unternehmen die Bürgschaft übernommen.

