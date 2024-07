Bücher Lovestorys für Leserinnen: Buchverlag Bastei Lübbe legt zu

Die Community-Verlagsmarken, in deren Büchern es häufig um Herzschmerz geht, richten sich an unterschiedlichen Altersgruppen aus: One ist für 14- bis 20-Jährige, Lyx für 16- bis 26-Jährige und Pola, das im Herbst mit den ersten Buchtiteln starten soll, nimmt 25- bis 40-Jährige in den Blick. Alle drei „Imprints“, wie eine Verlagsmarke auch genannt wird, richten sich schwerpunktmäßig an Frauen. „Das ist naheliegend, schließlich ist der Buchmarkt sehr weiblich geprägt“, erklärt Dastyari. „Die meisten Bücher werden von Frauen gekauft.“