Airline-Konzern : Lufthansa-Chef: Staatshilfe-Rückzahlung nach Bundestagswahl

Frankfurt/Main Eigentlich wollte die Lufthansa ihre milliardenschweren Staatshilfen bis zur Bundestagswahl zurückzahlen. Doch daraus wird nichts. Eile ist aber trotzdem geboten, sagt Konzernchef Spohr - aus mehreren Gründen.

„Das muss man abschreiben“, sagte der Chef von Deutschlands größtem Airline-Konzern am Montagabend beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Jetzt gehe es darum, ob der Schritt noch in diesem Jahr gelingt. „Wir würden gern noch mit den jetzigen Ansprechpartnern Klarheit schaffen“, sagte Spohr. Dabei baut er darauf, dass es nach der Wahl am 26. September einige Zeit dauert, bis eine neue Bundesregierung steht. So lange ist die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiterhin im Amt.