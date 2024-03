Bodenpersonal Lufthansa und Verdi wollen Schlichtung im Tarifstreit

Parallel dazu sollen aber Anfang oder Mitte kommender Woche Vorbereitungen für eine Urabstimmung beginnen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky in Frankfurt. „Damit sind Erzwingungsstreiks auch zeitnah möglich.“ Man wolle keine weitere Eskalation und keine zusätzlichen Belastungen für die Passagiere. „Wir wollen, dass die Passagiere in den Osterferien gut von A nach B kommen, dass die Familien in ihren wohlverdienten Urlaub kommen.“ Deswegen biete man der Lufthansa auch die Schlichtung an. Ein Ergebnis wolle man bis Ostersamstag erreichen. Die beiden Schlichter müssten noch benannt werden.