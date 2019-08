Fliegen im Umbruch : Luftverkehrsbranche setzt auf klimaneutralen Treibstoff

Berlin/Frankfurt Die deutsche Luftverkehrsbranche hat Vorschläge gebündelt, mit denen langfristig klimaneutrales Fliegen möglich werden soll.

So könnte beispielsweise überschüssige Windkraft mit dem „Power to Liquid“-Verfahren zur Kraftstoffproduktion eingesetzt werden. In einer am Freitag in Berlin verbreiteten Erklärung zeigten sich die beteiligten Unternehmen bereit, sich an entsprechenden Pilotprojekten zu beteiligen. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Freitag) darüber berichtet.