Automobilbranche : Markt für Neuwagen: weniger Angebot, weniger Rabatt

Weil es immer weniger Neuwagen im Angebot gibt, sinken auch die Preisnachlässe in Deutschland. Das ist das Ergebnis eines Reports. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Duisburg/Frankfurt In der Halbleiterkrise wird das Neuwagenangebot auf dem deutschen Markt knapper. Hersteller und Händler fahren die verschiedenen Rabatte zurück.

Auf dem deutschen Automarkt werden Neuwagen wegen der Halbleiterkrise langsam zur Mangelware. In der Folge steigen die Preise beziehungsweise sinken die sonst üblichen Nachlässe, wie das Duisburger CAR-Institut für den Monat August berichtet. Im ersten Halbjahr sei die sinkende Produktion noch mit Hilfe der Lagerbestände bei Händlern und Importeuren abgefedert worden, erklärt Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer in der am Samstag veröffentlichten Studie.