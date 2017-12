später lesen Zugang zum Kapitalmarkt Maschinenbauer KraussMaffei soll in Shanghai an die Börse FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Twittern

Teilen



Der chinesische Staatskonzern ChemChina will den deutschen Maschinenbauer KraussMaffei in Shanghai an die Börse bringen. dpa