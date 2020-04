Energie-Agentur : Massiver Nachfrageeinbruch am Ölmarkt erwartet

Die nahezu leere Autobahn A9 an der Ab- und Auffahrt Dessau-Ost. Der Autobahnverkehr in Europa hat stark abgenommen. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa.

Paris Der Autoverkehr hat stark abgenommen, Flugzeuge heben kaum noch ab: Wegen Ausgangsbeschränkungen weltweit wird viel weniger Öl verbraucht. Die Internationale Energieagentur rechnet nun wegen der Corona-Krise mit drastischen Folgen.

Auch im zweiten Quartal, also in den Monaten April bis Juni, dürfte der Verbrauch drastisch unter dem des Vorjahreszeitraums liegen. Erst in der zweiten Jahreshälfte sein mit einer „graduellen Erholung“ der Nachfrage zu rechnen, hieß es in dem Bericht. Im Dezember dürfte sie aber immer noch um 2,7 Millionen Barrel pro Tag niedriger sein als ein Jahr zuvor.