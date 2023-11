Studie McKinsey: ChatGPT & Co. können Fachkräftemangel lindern

Deutschland verfügt nach Einschätzung der McKinsey-Experten über ein solides Fundament, um eine KI-Führungsrolle in Europa oder sogar weltweit einzunehmen. „Europa braucht lokale Zugpferde in einem pan-europäischen Netzwerk, um die transformative Kraft von GenAI gemeinsam zu prägen und nicht den Anschluss an die USA und China zu verlieren“, sagt Gérard Richter, Leiter von McKinsey Digital in Deutschland und Europa.