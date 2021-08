Börse : MDax erklimmt Rekordhoch - Dax fast unverändert

Frankfurt/Main Positive Unternehmensnachrichten haben den MDax am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Der Index der mittelgroßen Werte stieg zuletzt um 0,61 Prozent auf 35.949,39 Punkte.

Der Leitindex Dax hingegen notierte am frühen Nachmittag minimal im Plus bei 15.923,92 Punkten. Das Börsenbarometer hatte am Freitag erstmals die Marke von 16.000 Punkten übersprungen; seit Wochenbeginn aber verläuft der Handel zäh. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel zuletzt um 0,2 Prozent.