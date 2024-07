Allianz-Studie Mechanikermangel bereitet Flugverkehr Sorgen

Die Allianz bezieht sich dabei unter anderem auf Schätzungen, dass allein in Nordamerika 12.000 bis 18.000 Flugzeugmechaniker fehlen. In den vergangenen zwei Jahren war eher der Pilotenmangel Thema, weil viele Fluggesellschaften während der Pandemie auch ihr fliegendes Personal reduziert hatten. Viele Fluggesellschaften haben nach Einschätzung der Allianz mittlerweile neue Piloten eingestellt, doch dafür fehlt es nun an den Technikern am Boden. Hintergrund ist die angesichts der schwachen Weltkonjunktur unerwartet starke Wiederbelebung des Flugverkehrs nach dem Ende der Corona-Pandemie. Die Volkswirte der Allianz gehen davon aus, dass die weltweiten Passagierzahlen in diesem Jahr einen neuen Rekord erreichen könnten.