Um 30 Tage : Medizinprodukte: EU verlängert Exportbeschränkungen

Teile für Mundschutzmasken in einer Fabrik in Tschechien. Foto: Radek Petrášek/CTK/dpa

Brüssel Bestimmte medizinische Ausrüstung darf momentan nicht ohne weiteres aus der EU exportiert werden. Die Beschränkungen sind jetzt verlängert worden. Aber für einige Länder macht die EU eine Ausnahme.

Die EU verlängert in der Corona-Krise ihre Exportbeschränkungen für medizinische Ausrüstung, lockert sie aber zugleich. So sollen die Länder des Westbalkans künftig von den Einschränkungen ausgenommen werden, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte.