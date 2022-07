Verkehr : Mehr Bahnreisen nach Einführung des 9-Euro-Tickets im Juni

Wiesbaden Wie hat sich das 9-Euro-Ticket im ersten Monat auf das Mobilitätsverhalten ausgewirkt? Erste Daten zeigen: Das Reiseaufkommen auf der Schiene hat sich deutlich erhöht - besonders an einem Wochentag.

Vor allem am Wochenende nutzten viele Menschen die Bahn nach Einführung des 9-Euro-Tickets. Stärkster Tag war den Angaben zufolge der Samstag. Zugreisen an diesem Tag lagen im Schnitt im Juni um 83 Prozent über dem Vorkrisenniveau. An Sonntagen war die Entwicklung mit einem Plus von 61 Prozent ebenfalls deutlich. Von Montag bis Freitag wurde im Schnitt ein Anstieg um 36 Prozent gegenüber Juni 2019 festgestellt.