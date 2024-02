Höchster Stand seit 1995 Mehr Beschäftigte in der deutschen Elektroindustrie

Mehr als ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (26 Prozent) in der Branche sind nach ZVEI-Angaben älter als 55 Jahre. „Wenn diese Personen in den nächsten zehn Jahren absehbar in den Ruhestand eintreten, müssten allein dadurch sukzessive mehr als 230.000 Beschäftigte ersetzt werden“, rechnete der ZVEI vor.