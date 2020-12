Trier : Mehr Chancen als Risiken durch digitale Transformation

Trier Zweites Unternehmensbarometer der Industrie- und Handelskammer zur Digitalisierung in Rheinland-Pfalz.

(red) Der Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur bleibt für die Unternehmen das größte Hemmnis auf dem Weg in die digitale Transformation. Das zeigt das aktuelle „Unternehmensbarometer Digitalisierung in Rheinland-Pfalz“, mit dem die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHK) zum zweiten Mal nach 2018 einen Einblick in den aktuellen Stand und die erwarteten Auswirkungen der Digitalisierung im Bundesland liefern.

Der Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Arne Rössel, fasst die grundlegende Einschätzung von mehr als 600 teilnehmenden Unternehmen zusammen: „Besonders der Mittelstand sieht sich weiter in der Digitalisierung vorangekommen als noch in der ersten Umfrage vor knapp drei Jahren. Nach der Selbsteinschätzung der Unternehmen sind damit zwar die ersten Weichen auf dem Weg in die digitale Zukunft gestellt, das Ziel liegt jedoch oft noch in weiter Ferne.“ Während sich knapp 40 Prozent der Großbetriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern und der Kleinstbetriebe unter 20 Mitarbeitern als voll digital bezeichnet, sind es im Mittelstand bei Unternehmen mit 20 bis 249 Mitarbeitern lediglich 30,6 Prozent, in der Industrie sogar nur 25,3 Prozent aller Betriebe. Trotz leicht positiver Tendenz seit 2018 fühlt sich immer noch knapp ein Drittel der befragten Unternehmen gebremst durch eine fehlende flächendeckende Digitalinfrastruktur, gerade auch im Mobilfunkbereich. Vordringliche Aufgabe für Bundes- und Landesregierung bleibt daher für 70 Prozent der Befragten die Schaffung einer leistungsfähigen und flächendeckenden Breitbandinfrastruktur. Von der Politik wünscht sich mittlerweile fast die Hälfte der Unternehmen zudem einen vereinfachten Zugang zu Digitalisierungsfördermitteln (44,1 Prozent), die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren (49,1 Prozent) sowie die Vermittlung digitaler Basiskompetenzen in allen Bildungsbereichen (43,5 Prozent, Mehrfachnennungen waren möglich).