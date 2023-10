Fischerei Mehr Einschränkungen für deutsche Ostseefischer möglich

Die Kommission will, dass Schutzmaßnahmen für den Dorsch in der westlichen Ostsee bleiben sollen. So sollen ihn auch Freizeitfischer nicht mehr fangen dürfen. Auch für den Hering könnte es weitere Beschränkungen geben. Seit 2022 darf der Hering in der westlichen Ostsee nicht mehr gezielt gefischt werden - bislang gab es aber Ausnahmen für Boote unter zwölf Metern Länge, die mit Stellnetzen fischen. Diese Ausnahmen könnten nach den Kommissionsvorschlägen nun wegfallen.