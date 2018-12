() In Rheinland-Pfalz gab es in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres mehr Betriebsgründungen, das heißt Gründungen von Betrieben, bei denen eine größere wirtschaftliche Bedeutung angenommen wird.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems stieg die Zahl dieser Betriebsgründungen im Land gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 4,5 Prozent auf 4233.

Zu den Betriebsgründungen zählen alle Neugründungen von Kapital- und Personengesellschaften sowie Neugründungen von Einzelunternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind oder eine Handwerkskarte besitzen oder auch die mindestens einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben.

Die meisten Betriebsgründungen gab es in den Wirtschaftsbranchen Handel – Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (21,7 Prozent aller Betriebsgründungen), Baugewerbe (15,1 Prozent) und dem Gastgewerbe (10,2 Prozent).

Schaut man sich dabei die regionalen Unterschiede an, so war die Zahl aller Betriebsgründungen je 10 000 Einwohner in der Stadt Zweibrücken am höchsten. Dort ergab sich für diese Kenngröße ein Wert von 20,7. Den höchsten Wert unter den Landkreisen erreichte der Landkreis Germersheim mit 11,6 Gründungen je 10 000 Einwohner. Die niedrigste Anzahl der Betriebsgründungen je 10 000 Einwohner war bei den kreisfreien Städten in Koblenz (10,1) und bei den Landkreisen im Landkreis Trier-Saarburg (4,9) zu verzeichnen.

Die Zahl der sonstigen Neugründungen wie Kleinunternehmen, Einzelunternehmen ohne Handelsregistereintrag und ohne Handwerkskarte, die zudem keine sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben, lag in den ersten neun Monaten 2018 mit 15 967 leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (minus 0,2 Prozent). Darunter befanden sich 9222 Gründungen im Nebenerwerb. Insgesamt wurden 24 544 Gewerbe angemeldet; dies waren 1,3 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Allerdings nahm die Zahl der Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 6,7 Prozent auf 3484 zu. Die Aufgaben von Kleinunternehmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur leicht um 0,9 Prozent auf 15 458. Insgesamt wurden 23 339 Gewerbe abgemeldet, das waren zwei Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Jahres 2017.