Mehr Platz für den Durst von morgen

Die Deutschen sind ein Volk von Wassertrinkern geworden. Während der Bierkonsum, aber auch der von Säften stetig sinkt, hat jeder Deutsche im vergangenen Jahr 148 Liter Mineralwasser getrunken. 1970 waren es gerade mal 12,5 Liter. Und einer der Hauptprofiteure der jüngsten Entwicklung sitzt mitten in der Region: der Gerolsteiner Brunnen.

Auch wenn das vergangene Jahr zwar allgemein in der Branche weniger prickelnd war als zuletzt, so kann sich das Unternehmen aus der Vulkaneifel nun, im 130. Jahr seines Bestehens, doch freuen. „Wir sind gegen den Markttrend sowohl beim Umsatz als auch beim Absatz gewachsen und sind hochprofitabel“, sagt Robert Mähler, der seit April bei Gerolsteiner die Fäden zieht und sich im Lebensmittelmarkt nach Chefposten bei der August Storck AG und Haribo auskennt. Auch wenn er erst in der kommenden Woche die genauen Zahlen bekanntgibt und sich beim Gewinn ohnehin in Schweigen hüllt (siehe Info), so sieht Mähler den Gerolsteiner Brunnen erneut als Marktführer in der Gastronomie und mit überproportionalem Ertrag.

Da der deutsche Mineralwassermarkt vor allem regional geprägt ist, kann Gerolsteiner gleich doppelt punkten – als Wasser vom Land aus der Eifel und trotzdem bundesweit erhältlich. Die Mineralwasser, die das Wachstum des Eifeler Brunnens vorantreiben, sind weiterhin das Medium und Naturell.

Obwohl die internationalen Anbieter wie Danone und Nestlé in den 1980er Jahre im deutschen Wassermarkt die Nische des stillen Mineralwassers besetzt hatten, ist Gerolsteiner inzwischen weit vorn: „Wir müssen für jeden Kunden und jeden Zweck das richtige Material und die richtige Größe haben“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung.

Und so hat sich auch das Sortiment geändert, das Einweggeschäft macht inzwischen 30 Prozent aus, die Mehrwegflaschen werden zu 70 Prozent als PET-Kunststoffflaschen verkauft. Ein ehemaliger Kunstgriff, war Gerolsteiner doch vor 20 Jahren der erste deutsche Brunnen, der die 1-Liter-Mehrwegflasche aus Kunststoff auf den Markt gebracht hat.

Dieser Boom sprudelt nicht nur wachsende Umsätze in das Unternehmen, sondern bringt den Betrieb und die Mitarbeiter auch an seine Grenzen. „Es gab im vergangenen Jahr so viel Mehrarbeit, dass wir nun unsere Kapazitäten ausweiten, um auch Absatzschwankungen wie etwa bei großer Hitze meistern zu können und jederzeit lieferbereit sind“, sagt Ulrich Rust, Geschäftsführer Technik und Logistik.

Die Folge: ein sogenanntes Standortsicherungskonzept und der Bau einer 8000 Quadratmeter großen Abfüllhalle, die Ende April fertiggestellt sein soll. Herzstück einer von zwei neuen Mehrweg-Linien, die immerhin 38 000 Flaschenfüllungen pro Stunde (!) erledigen können, ist der sogenannte Vollflascheninspektor, der per Röntgenblitz jeglichen Fremdkörpern im Mineralwasser auf die Spur kommen soll.

„Wir waren bereits 2010 der erste deutsche Brunnen, der dieses Verfahren eingesetzt hat und sind auch jetzt technisch spitze“, sagt Rust. „Der Anspruch ist, keine Fehler zu erzeugen – zum Schutz des Verbrauchers.“

Zusätzlich zu mehr abgefülltem Mineralwasser wird Gerolsteiner seine Lagerkapazitäten ausbauen und bis Mitte des Jahres eine 4500 Quadratmeter große Vollgutlagerhalle errichten, ein weiteres Regallager soll dann in zwei Jahren folgen.

Unternehmenschef Mähler sieht den Gerolsteiner Brunnen nach den Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich damit noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten: „Der Kunde gibt den Ton vor, ob bei neuen Gebinden wie der Mannschaftspulle zur Fußball-WM oder Innovationen wie eine neue Serie im Herbst.“

Auch beim Absatz hat Mähler neue Ziele im Blick: Während das Unternehmen derzeit rund 95 Prozent seines Mineralwassers im Heimtland verkauft, liegt der Export bei mageren fünf Prozent. Doch dies könnte in wenigen Jahren bereits anders aussehen, ist der Gerolsteiner-Chef überzeugt: „Ich glaube, dass die Marke Gerolsteiner noch mehr internationales Potenzial für uns bietet“, sagt er.

Folglich werden die aktuellen Absatzländer USA, Kanada, Japan, Südkorea und der Mittlere Osten derzeit genau unter die Lupe genommen.

„Möglich wäre es durchaus, den Exportanteil zu verdoppeln“, sagt Mähler und warnt zugleich vor zu hohen Erwartungen: „Wir sind schließlich nicht an kurzfristigen Trends interessiert. Weiteres Wachstum muss weiter profitabel sein.“

FOTO: Foto: Gerolsteiner Brunnen

FOTO: Foto: Gerolsteiner Brunnen

FOTO: Mario Hübner