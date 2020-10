Schienenverband : Mehr Reaktivierungen zwischen Ost und West gefordert

Berlin Mehr Bahnstrecken zwischen Ost und West: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung fordert die Allianz pro Schiene erneut die Reaktivierung alter Strecken zwischen der früheren innerdeutschen Grenze. Das Thema haben Politik und Bahn auf dem Schirm.

Vier beispielhafte Vorschläge macht der Verband, von denen einer bereits beschlossen ist und zwei immerhin im Zielfahrplan des sogenannten Deutschlandtakts auftauchen. Dazu gehören in Berlin etwa die Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn, die über den Berliner Süden die Stadtbahn-Verbindung in die brandenburgische Landeshauptstadt entlasten soll.

Eine weitere Wiederinbetriebnahme ist aus Sicht der Allianz pro Schiene noch völlig offen: Die Strecke zwischen dem thüringischen Blankenstein und dem bayerischen Marxgrün würde demnach insbesondere Entlastung für den Lastwagenverkehr in der Region bringen. „Eine große Papierfabrik in Blankenstein hat wiederholt ihr Interesse an der Reaktivierung angemeldet.“