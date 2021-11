Energie : Mehr Windräder an Land in Betrieb gegangen

Mehr Windräder an Land in Betrieb gegangen

Berlin/Hannover Mehr Ökostrom aus Wind - das gilt als eine Bedingung für die Energiewende. Die mögliche „Ampel“-Koalition will das Ausbautempo erhöhen. Wie die aktuellen Zahlen sind.

Der Ausbau der Windkraft an Land hat seit Jahresbeginn an Fahrt aufgenommen - bleibt aber aus Sicht der Branche immer noch weit hinter dem nötigen Tempo zurück.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres gingen wesentlich mehr neue Windenergieanlagen an Land in Betrieb als im Vorjahreszeitraum. Ans Netz kamen von Januar bis September 345 Anlagen mit einer Leistung von insgesamt rund 1,4 Gigawatt - das ist bei der Leistung ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent. Das geht aus einer Übersicht der Fachagentur Wind an Land hervor.