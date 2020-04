Trier (hw) Das Trierer Meinungsforschungs-Institut T.I.P. Biehl & Partner startet eine Online-Umfrage: Ganz plötzlich ist die Zahl derjenigen, die im Homeoffice arbeiten nach oben geschnellt. Manche hatten schon von früher Erfahrung mit dem Arbeiten zu Hause, für andere ging vielleicht ein Wunsch in Erfüllung, der zuvor vom Unternehmen oder den Steuergesetzen verhindert wurde.

Aber es kann einen auch völlig unverhofft getroffen haben ohne im häuslichen Umfeld oder der Arbeitsorganisation vorbereitet zu sein. In vielen Fällen ist plötzlich sogar die ganze Familie vereint – aber nicht wie sonst am Wochenenden oder im Urlaub, denn auch die Kinder haben „Homeoffice“. Interessierte können hier helfen. Eberhard Biehl: „Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen und Ihr Erleben in einer kurzen Befragung und erfahren Sie bald, wie es in der Region aussieht. Tragen Sie mit Ihren Antworten zu einem umfassenden Gesamtbild bei.“ Das Trierer Marktforschungsinstitut T.I.P. hat dazu eine Befragung vorbereitet, die sich an alle wendet, die im Homeoffice arbeiten. Mit dem Link https://tip-web.de/home-office/ kommen Interessierte zur Startseite des Interviews.